Pluripregiudicato sassarese arrestato dai carabinieri mentre rubava ricambi dalla concessionaria Mercedes di Viale Porto Torres.

Sassari, 2 Gen 2017 – Era convinto che il periodo di feste e l’orario notturno potessero in qualche modo facilitare la sua “visita” presso la concessionaria Mercedes “Autoelegance” di viale Porto Torres, ma il tentativo di furto commesso la scorsa notte da Bruno Testa, pluripregiudicato 43enne, originario di Sorgono, ma domiciliato a Santa Maria La Palma, non è sfuggito a una pattuglia di Carabinieri della Compagnia di Sassari.

Infatti, alle ore 05.00 circa di questa mattina i militari, nel corso di un normale servizio di pattuglia hanno notato del movimento anomalo nel piazzale della rivendita di autoveicoli. Proprio il periodo festivo e l’insolita ora hanno insospettito l’equipaggio del Nucleo Radiomobile della compagnia cc del capoluogo turritano che, dopo essersi avvicinato con cautela e senza farsi vedere, ha sorpreso il ladro già all’interno dell’edificio, mentre era intento, dopo aver scassinato una porta sul retro, a rovistare nel magazzino ricambi.

Nonostante il breve lasso temporale, il pregiudicato aveva già allineato sul pavimento alcuni ricambi con il chiaro intento di “selezionare” il materiale da asportare, ma il tempestivo intervento degli uomini dell’Arma ha evitato che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori. Quindi Testa è stato bloccato, dichiarato in arresto e dopo essere comparso in mattinata presso il Tribunale di Sassari per l’udienza di convalida, è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Santa Maria La Palma.