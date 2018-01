Per i trasporti della città metropolitano in arrivo oltre 60 milioni di euro: oggi la firma tra il SindacO Zedda e il ministro Delrio.

Cagliari, 2 Gen 2017 – Importante firma oggi tra il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio. Infatti, con tale provvedimento sono stati sbloccati 1,397 miliardi di euro per le linee metropolitane, filoviarie e in generale del trasporto rapido nelle città metropolitane e in altre città.

Le nuove risorse, sommate ai 665,77 milioni approvati dal Cipe l’anno scorso, ammontano a 2,063 miliardi da Nord a Sud. E, in particolare, in Sardegna, i finanziamenti sono arrivati a quota 58,11 milioni e riguardano Cagliari e la linea tranviaria Quartu Sant’Elena e 4 mezzi.

Con la nuovo pianificazione, il trasporto ferroviario urbano, ha detto il ministro Delrio, si rafforzerà costantemente e nei prossimi mesi godrà di ulteriori finanziamenti già previsti per le opere utili e il rinnovo dei mezzi.

Il piano di riparto è stato articolato sulla base delle indicazioni dell’Allegato al Def 2017 “Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” considerando il rinnovo e miglioramento del parco veicolare, il potenziamento e la valorizzazione delle linee metropolitane e tranviarie esistenti, il completamento delle linee metropolitane e tranviarie, l’estensione della rete di trasporto rapido di massa.

Grazie a questo finanziamento che si aggiunge ai 548,94 milioni di risorse già disponibili per queste opere, sono 26 i progetti che potranno essere completati. E si va da interventi di manutenzione e miglioramento dell’esistente, all’avvio di nuove tratte, al miglioramento tecnologico, alla fornitura di nuovi mezzi.

La prima fase prevede l’assegnazione, dal Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020, di 2,247 miliardi. Da segnalare, tra le città metropolitane beneficiarie, anche Cagliari con 100,35 milioni e Sassari con 84,75 milioni.

Da considerare inoltre i circa 2 miliardi del contratto di programma di Rfi per l’upgrading dell’accessibilità ai nodi urbani.

In particolare a Roma con un investimento di 722 milioni, a Milano di 622 milioni, a Venezia di 128 milioni, ad esempio, e poi Cagliari di 2 milioni.

La seconda fase di finanziamento in corso, ha visto il decreto appena firmato di 1,397 miliardi, a cui si aggiunge il finanziamento di 665,77 milioni deliberato dal Cipe del 22 dicembre scorso, pari quindi a 2,063 miliardi.

Si tratta fin’ora di 6,3 miliardi erogati dal governo su proposta del ministero delle Infrastrutture per lo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Il Mit ha richiesto, per la terza fase, una ulteriore somma di 3,5 miliardi all’interno del nuovo Fondo investimenti previsto dalla legge di Bilancio 2018.