Giovane donna di Ozieri accoltella alla gola il compagno dopo una lite: arrestata per tentato omicidio

Ozieri (SS), 2 Gen 2018 – Giovanna Sanna di 30 anni, di Ozieri (Sassari) è stata arrestata per tentato omicidio.

La donna avrebbe colpito con tre coltellate il compagno, al termine di una lite, ferendolo per fortuna in maniera non grave. In seguito l’ozierese è stata ammanettata dai carabinieri della Compagnia e, su disposizione del sostituto procuratore del tribunale di Sassari, Elisa Angioni, si trova ora rinchiusa nel carcere di Bancali.

Il tentato omicidio si è verificato poco dopo le 4 del mattino in un appartamento di via Giusti, dove la Sanna convive con Marcello Cuguttu, 33 anni, anche lui di Ozieri.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, i carabinieri, agli ordini del comandante la compagnia cc Magg. Umberto Rivetti, i due, pare in forte stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool e droga, hanno litigato per motivi di gelosia. E durante l’acceso diverbio è spuntato un coltello da cucina e l’uomo è stato colpito per tre volte: una coltellata lo ha raggiunto a un braccio e due tra il torace e la spalla. Cuguttu, ferito e sanguinante, è riuscito a scappare da casa e a raggiungere la caserma cc della città dove ha denunciato l’aggressione.

Quindi mentre il ferito veniva affidato alle cure dei medici del 118 e accompagnato all’ospedale, gli uomini dell’Arma hanno raggiunto l’appartamento della coppia e arrestato la donna. Anche per lei sono state necessarie le cure dei medici, visto che aveva delle leggere escoriazioni su collo e braccia.

L’arrestata, secondo il suo racconto, ha detto di essere stata aggredita dal compagno con un coltello, di essere riuscita a disarmarlo e di averlo colpito per difesa.