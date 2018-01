Gdf: cambio ai vertici delle Tenenze Di Sanluri e Iglesias.

Cagliari, 2 Gen 2018 – La tenenza della Guardia di Finanza di Sanluri ha un nuovo comandante: è il luogotenente Andrea Vinci.

Succede nell’incarico al luogotenente Oscar Proietto, trasferito alla sede di Cagliari per ricoprire altro incarico operativo.

Il luogotenente Vinci, di 55 anni, originario di Quartu S.Elena – giunge alla Tenenza di Sanluri dopo sette anni trascorsi al comando delle Fiamme Gialle di Iglesias.

Precedentemente ha prestato servizio in diversificati contesti territoriali quali il Piemonte ed Il Lazio.

Questa poliedricità professionale ha consentito al luogotenente Vinci di condurre validamente l’azione dei finanzieri del Sulcis-iglesiente lungo le direttrici proprie dell’azione di polizia economico finanziaria del corpo, ottenendo proficui risultati.

La tenenza della Guardia Di Finanza di Iglesias passa sotto il comando del luogotenente Alcide Carta, già comandante del Nucleo Mobile del predetto reparto.

Nato a Teulada 55 anni fa, dopo una prima esperienza operativa in Sicilia, dal 2011 ha operato nella parte occidentale della provincia di Cagliari, circostanza questa che gli conferisce una profonda conoscenza della propria circoscrizione di servizio e delle dinamiche socioeconomiche del territorio, nozioni necessarie per imprimere la giusta incisività alla attività operativa.

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, Generale di Brigata Patrizio Vezzoli, convocati i due nuovi comandanti presso la sede della Fiamme Gialle di Cagliari, ha inteso formulare espressioni di apprezzamento per l’opera fin qui prestata dai due luogotenenti e rivolto loro un augurio di “buon lavoro” nel segno della concreta e fattiva presenza sul territorio, per affermare e trasmettere alla cittadinanza il senso e la percezione della legalità economico finanziaria. Com