Arrestato 57enne di Cagliari per resistenza e ingiuria a Pubblico Ufficiale dagli agenti della Squadra Volanti.

Cagliari, 2 Gen 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Giancarmelo Granata, di 57 anni, per i reati di resistenza e ingiurie a Pubblico Ufficiale.

Nella mattinata di ieri il Centro Operativo ha inviato un equipaggio in Via Is Mirrionis, dove era stata segnalata un’aggressione in strada, compiuta da un uomo a bordo di una Mini Cooper.

Un equipaggio, giunto immediatamente sul posto, ha notato l’autovettura segnalata ferma nella corsia di marcia, con il motore acceso. Perciò i poliziotti si sono avvicinati al mezzo notando l’arrestato il quale, in evidente stato di ebbrezza alcolica, sosteneva di essere fermo in attesa del passaggio del treno.

Invitato a scendere dal veicolo, l’uomo si è rifiutato insultando e inveendo contro i poliziotti e tentando di sferrare un pugno al volto ad uno di loro (che si era avvicinato per invitarlo a scendere) riuscendo a colpirlo alla spalla.

Quindi granata una volta convinto a uscire dall’abitacolo della vettura ha continuato a tenere un atteggiamento violento e aggressivo inveendo contro gli operatori, proferendo frasi ingiuriose e tentando di colpirli nuovamente ma è stato bloccato e ammanettato.

In seguito gli Agenti hanno accertato che poco prima un uomo, mentre passeggiava lungo la Via Is Mirrionis, aveva notato l’autovettura Mini Cooper ferma e, credendo che il conducente fosse in difficoltà, si era avvicinato per chiedere se avesse bisogno d’aiuta ma il conducente era uscito dall’auto ed ha aggredito l’anziano con calci e pugni, sollevandolo di peso e scaraventandolo sul tettuccio dell’auto per poi continuare a colpirlo. Poi, dopo la brutale aggressione, il pensionato è riuscito liberarsi e a fuggire chiedendo ad un passante di allertare il 113.

Quindi l’uomo è stato arrestato e trattenuto in attesa della direttissima prevista per oggi presso il Tribunale del capoluogo.