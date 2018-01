Arrestato 18enne di Cagliari incensurato e un minorenne denunciato per il reato di tentata rapina.

Cagliari, 2 Gen 2018 – Il personale della Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato S. M. 18enne cagliaritano, incensurato e denunciato in stato di libertà un 15enne per il reato di tentata rapina.

Nel pomeriggio di sabato il Centro Operativo ha ricevuto una segnalazione di un tentativo di scippo nella via Is Guadazzonis ai danni di una anziana signora. Immediatamente sono stati inviati sul posto gli agenti di una Volante, che una volta contattato la vittima hanno appreso dalla vittima le fase dell’aggressione riferendo che poco prima due giovani, dopo averla avvicinata alle spalle, l’avevano spinta con forza facendola cadere a terra nel tentativo di strapparle di mano la borsa. Lei però ha opposto resistenza, tanto da far desistere i due nell’intento.

Ricevute quindi le informazioni e la dettagliata descrizione delle caratteristiche somatiche e di abbigliamento dei due, i poliziotti hanno diramato la nota agli altri equipaggi, che si sono posti alla ricerca nella zona. Poco dopo un equipaggio dei una Volante, nel transitare in Via Fleming, ha notato due soggetti corrispondenti alle descrizioni fornite che, alla vista della vettura della Polizia, si sono arrampicati su un cancello condominiale per poi saltare un muro di cinta che porta alla Via Fra Castoro. Quindi sono stati subito inseguiti e uno (S.M.) è stato bloccato mentre tentava di nascondersi dietro un’auto mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Successivi accertamenti effettuati dagli Agenti hanno permesso di risalire all’identità del secondo giovane che, raggiunto presso il domicilio, è stato denunciato in stato di libertà.