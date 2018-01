Giovane arrestata dai carabinieri della Stazione di San Sperate per furto in abitazione.

Iglesias, 1 Gen 2018 – Nelle prime di questa mattina, 1 Gennaio 2018, i carabinieri della Stazione di San sperate, hanno arrestato Federica Piras, di 28 anni, del luogo.

La giovane è stata sorpresa mentre si allontanava frettolosamente da un’abitazione di via Biasi portando con sé varia refurtiva composta da suppellettili e cosmetici, restituita poi alla proprietaria.

L’attestata, terminate le formalità di rito è stata accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’A.G. in attesa del rito direttissimo.