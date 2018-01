Due pregiudicati di Carbonia arrestati dai carabinieri per furto aggravato in concorso

Carbonia, 1 Gen 2018 – Due pregiudicati di Carbonia sono stati arrestati questa mattina per furto aggravato in concorso dai carabinieri della compagnia di Carbonia, agli ordini del comandante Cap. Lucia Dilio. Si tratta di Mauro Pillitu, di 46 anni e Giovanni Musu, di 45, con vari precedenti penali e della città.

Stamane i due malviventi hanno fatto irruzione in una cartoleria di via Dalmazia) da dove hanno prima forzato la porta di accesso e poi portato via alcuni Pc portatili e diverso materiale di cancelleria.

Immediate ricerche e accertamenti sul luogo del reato hanno permesso ai militari di rintracciare gli autori del furto, individuati sia grazie alla visione delle telecamere installate nei pressi dell’esercizio, sia seguendo le tracce di sangue lasciate dagli stessi che hanno condotto gli investigatori fino alla porta di casa di uno dei due.

Quindi è scattata la perquisizione domiciliare che ha consentito recuperare parte della refurtiva, (Pc portatili) nonché documenti di un’autovettura che avevano rubato, sempre alle prime ore della mattinata. Sono poi proseguite le perquisizione e le indagini sono in corso, al fine di verificare se i due malviventi siano autori anche di altri tentati furti avvenuti nella notte, che permettano di rinvenire ulteriore refurtiva.

I due pregiudicati sono stati quindi dichiarati in arresto e trattenuti nelle camere di sicurezza della compagnia cc di Carbonia in attesa del rito direttissimo fissato per domani mattina.