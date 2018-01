Carabinieri della compagnia di Ottana intervengono in soccorso di un anziano trovato a terra nella sua casa a Gavoi e lo salvano

Ottana (Nu), 1 Gen 2017 – Intorno alle ore 19.00 di ieri, a Gavoi (NU), i Carabinieri della Compagnia di Ottana sono intervenuti, a seguito di segnalazione di privati cittadini, in un’abitazione di vico Santo Rosa n. 8, del cui proprietario, pensionato, di 70 anni, dalla giornata del 30 dicembre scorso, parenti ed amici non avevano più notizie e temevano per la sua incolumità.

Constata l’impossibilità di accedere all’abitazione, i militari hanno richiesto immediatamente l’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco di Nuoro e del 118. Quindi una volta sul posto hanno forzato la porta dell’abitazione dove poi il pensionato è stato rinvenuto accasciato sul pavimento presumibilmente dopo aver battuto a terra la testa a causa di un malore.

Ricevute le immediate cure del caso, fortunatamente ha ripreso conoscenza ed è stato successivamente trasportato dal servizio 118 presso l’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti.

Grazie all’intervento tempestivo di tutti gli operatori è stata scongiurata quella che poteva diventare una tragedia di fine anno.