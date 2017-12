Controlli per da parte delle forze dell’ordine nel cagliaritano nell’approssimarsi dei festeggiamenti della fine del 2017

Cagliari, 31 Dic 2017 – Nell’ambito dei servizi effettuati dalle Forze di Polizia del Capoluogo regionale, intensificati con maggiore sensibilità in occasione dei prossimi dei festeggiamenti del Capodanno, sono stati eseguiti nel centro urbano di Cagliari numerosi controlli coordinati con personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, finalizzati alla prevenzione nonché, in particolare, al contrasto del commercio abusivo di materiale esplodente e pirotecnico non conforme alle normative di sicurezza vigenti, poiché non sottoposto agli opportuni controlli e pertanto di evidente pericolosità, il tutto con il fine di tutelare l’incolumità dei cittadini in vista della notte di capodanno, a garanzia di un contesto urbano più sicuro, peraltro interessato a numerose iniziative di intrattenimento.

Condividi su...