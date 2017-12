Bitonto, spari in strada: uccisa un’anziana passante, ferito un pregiudicato

Bari, 30 Dic 2017 – Una pensionata è stata uccisa a Bitonto (Ba) da un proiettile ‘vagante’ durante una sparatoria stamane nel centro storico. L’anziana stava attraversando la strada, nei pressi di Porta Robustina, quando, secondo una versione ancora al vaglio degli investigatori, alcune persone si sono affrontate sparando una dozzina di proiettili, forse con una pistola mitragliatrice, uno dei colpi ha ferito gravemente la donna, deceduta durante il trasporto in ambulanza all’ospedale San Paolo di Bari.

Un altro proiettile ha colpito un giovane al torace. Il ferito è stato soccorso da personale del 118 e trasportato al policlinico di Bari. Il giovane, 20 anni, ha precedenti penali per vari reati, tra cui lo spaccio di droga. Non si esclude che probabilmente fosse proprio lui il bersaglio della o delle persone che hanno sparato in strada almeno una decina di colpi, ferendo l’anziana che poi è morta durante il trasporto in ospedale.

Poco prima dell’agguato avvenuto nel centro storico nel quale stata uccisa una donna di 84 anni che si trovava a passare in quel momento e ferito un 20enne con precedenti penali, pare legato ad un clan locale, altri colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati contro l’abitazione di un esponente di spicco della criminalità bitontina, in via Pertini.

Inoltre, dopo circa 20 minuti dall’agguato avvenuto tra Porta Robustina e via dei Martiri, è stato poi inspiegabilmente ucciso, a colpi di pistola, un cane: l’episodio è avvenuto nei pressi della stazione dei Carabinieri, in un quartiere ad alta densità di case popolari e dove risiedono esponenti di un altro clan.

Sui due episodi indagano i Carabinieri che dovranno appurare se siano collegati ai fatti di sangue avvenuti nel centro storico.