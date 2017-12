Bilancio dell’attività di servizio dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro nel 2017: sequestrati circa 1000 chilogrammi di droghe varie e quasi 11 piante di cannabis sequestrate.

Nuoro, 30 Dic 2017 – La fine di ogni anno è per l’Arma dei Carabinieri, il momento per tirare le somme e fare un bilancio del lavoro svolto, esaminare i risultati conseguiti e valutare nuovi obiettivi.

I reparti del Comando Provinciale cc di Nuoro, hanno improntato l’attività individuando tra gli obiettivi principali: il rafforzamento dei servizi preventivi; la lotta alla criminalità; l’azione repressiva dei fenomeni criminali attinenti il disagio giovanile (droga, abuso di alcol, bullismo, movida violenta …); il contrasto alle truffe.

Nella lotta alla criminalità comune, sono stati raggiunti importanti risultati in particolar modo nell’ambito dei furti e rapine che in questi ultimi mesi hanno destato allarme tra la popolazione, a cui si aggiungono le 224 persone tratte in arresto ed oltre 2.200 deferite in stato di libertà a fronte di 5.065 reati denunciati 1.746 dei quali scoperti.

In merito all’azione preventiva (controlli su strada di soggetti sospetti) la maggiore aderenza al territorio, dettata anche dall’ulteriore proiezione esterna generatasi dalla presenza dei militari che solitamente espletano mansioni d’ufficio, sono state effettuate 50.731 pattuglie tra quelle appiedate e auto-moto montate, che hanno dato risultati preventivi pari a 137.623 veicoli controllati e 180.906 persone identificate, elevate 5.503 contravvenzioni al codice delle strada e dalle leggi speciali e allontanate con Foglio di Via Obbligatorio oltre 300 persone.

Risultati di rilievo sono stati conseguiti inoltre con l’attività di contrasto allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti che, diffondendosi anche tra le fasce di età più basse, va a macchiare di toni cupi il colorito fenomeno dell’aggregazione giovanile. Ben 22 kg di cocaina – 2,2 kg di eroina – 6,700 kg di droghe sintetiche – kg. 701 di marijuana e 10.463 piante sono stati sottoposti a sequestro, a testimonianza di una costante ed incessante lotta alla droga nella provincia.

L’attività svolta talvolta anche con l’ausilio di unità del Nucleo Cinofili dello Squadrone Cacciatori di Sardegna di Abbasanta e del Nucleo Elicotteri di Olbia, ha visto deferite in stato di libertà 134 persone e tratte in arresto 79. Nel medesimo periodo sono state segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti 195 persone, di cui 11 minorenni, questo anche grazie talvolta, alla sinergia e collaborazione con le famiglie che hanno preferito segnalare subito alcuni casi prima di vedere poi la situazione degenerare.

Nel campo della violenza sulle persone ha assunto un rilevante aspetto quello degli atti persecutori, da sempre oggetto di particolare attenzione dei militari del Comando Provinciale di Nuoro, attesa la presenza di personale altamente qualificato.

Il contrasto alla delinquenza minorile è passato anche attraverso mirati servizi contro la “movida violenta” svolti principalmente nel corso dei fine settimana e nel corso dei quali sono stati conseguiti significativi risultati, tra i quali è importante segnalare gli interventi contro i gestori dei locali pubblici sorpresi a somministrare bevande alcoliche fuori dagli orari consentiti, che sono stati sanzionati per tale violazione, e la denuncia per i titolari di pubblici locali che producevano rumori molesti. In sintesi, questi i risultati conseguiti: circa 231 le persone deferite in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; oltre 747 i documenti di guida ritirati (423 patenti – 324 carte di circolazione) nel corso degli specifici controlli. E sempre nel corrente anno, i militari della Benemerita nuorese, nell’ambito di specifici controlli hanno anche sottoposto a sequestro, perché illegalmente detenute, numerose armi, munizioni nonché materiale esplosivo.

Importanti risultati sono stati conseguiti anche con l’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe e frodi informatiche, soprattutto nei confronti degli anziani: nel periodo in riferimento, 102 sono le persone denunciate in stato di libertà dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, a fronte di 167 reati denunciati. Tali risultati operativi vanno ad avvalorare la proficuità dell’iniziativa “Difenditi dalle Truffe”, dedicata alla specifica prevenzione di tale fattispecie di reato predatorio, nata per forte volontà dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro ed attuata in modo capillare sul territorio da parte di tutti i reparti dipendenti.

Numerose attività a tutela della salute dei cittadini sono state eseguite sul fronte dell’ambiente dai militari del Comando Provinciale cc nuorese che hanno operato unitamente a personale specializzato del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Cagliari e Sassari.

Anche la tutela del patrimonio storico/culturale è costantemente al centro dell’attenzione. Sono state seguite numerose attività dai reparti del Comando Provinciale di Nuoro che hanno operato congiuntamente al personale specializzato del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri di Cagliari.

Particolare attenzione nell’ambito del controllo del territorio è stato dato alla verifica delle normative in materia di lavoro, requisiti dei cantieri edili e delle aziende a rischio, in particolare per il contrasto al lavoro irregolare ed a quelle violazioni commesse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso teatri di incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente triste dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto di normative e procedure di sicurezza.

I Carabinieri di tutte le Compagnie hanno proceduto a periodici ed approfonditi controlli in collaborazione con gli Ispettori del Lavoro della Direzione Provinciale e con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Nuoro, con i quali sono state ispezionate diverse centinaia di imprese, riscontrando anche irregolarità penalmente perseguibili. Nuoro, 30 dicembre 2017.