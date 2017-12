Arrestati due Gambiani dagli agenti della Mobile di Cagliari per furto aggravato in concorso e resistenza e lesioni a P.U.

Cagliari, 30 Dic 2017 – Il personale della Squadra Volanti della Questura di Cagliari ha arrestato Nyassi Hally,di 24 anni, e Bondi Alieu, di 34 anni, entrambi del Gambia e senza fissa dimora, già noti alle Forze di Polizia, per il reato di furto aggravato in concorso e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nella serata di ieri un equipaggio di una Volante è intervenuto presso il centro commerciale Carrefour perché il personale in servizio di vigilanza antitaccheggio aveva bloccato gli stranieri con della merce non pagata per un valore di circa 150€.

I poliziotti, raggiunti gli uffici della vigilanza del supermercato, hanno preso contatto con il personale addetto alla sicurezza e dopo aver preso visione delle immagini del sistema di videosorveglianza hanno visto che Nyassi e Bondi dopo aver scelto dei capi di abbigliamento si sono recati in due diversi momenti all’interno dei camerini di prova per poi uscire con il vestiario scelto, una maglia ed un maglione, occultato all’interno di uno zaino mentre l’altro aveva indossato un giubbotto. La merce asportata è stata privata delle placche antitaccheggio, che a causa del sistema di fissaggio durante la rottura hanno causato il danneggiamento dei capi di abbigliamento rendendoli invendibili. I due hanno raggiunto una cassa e dopo aver pagato altri prodotti di poco valore, hanno cercato di lasciare il supermercato cercando di guadagnare l’uscita ma sono stati bloccati in attesa dell’arrivo della Polizia.

Quindi gli extracomunitari sono stati identificati e sottoposti a perquisizione e durante questa fase il Nyassi ha mostrato un atteggiamento violento scagliandosi contro gli agenti operanti che con non poca fatica sono riusciti a metterlo in condizioni di sicurezza. Condotti negli uffici della Questura e su disposizione del PM di turno sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.

Nel medesimo dispositivo di controllo gli agenti della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile hanno tratto in arresto Luca Giovani Ghislini, 40enne di Cagliari, in quanto il Tribunale di Cagliari in data 28 dicembre scorso ha emesso l’ordinanza di sostituzione della misura dell’obbligo di dimora con la misura della custodia cautelare in carcere.

Il Ghislini, responsabile di numerosi furti consumati a Cagliari nel mese di dicembre, è risultato irreperibile dallo scorso 20 dicembre.