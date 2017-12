Medicina Nucleare: trasferimento dall’ospedale SS. Trinità al San Michele dell’A.O. Brotzu

Cagliari, 29 Dic 2017 – Si informano gli utenti che, a partire dal 1° gennaio 2018, il Servizio di Medicina Nucleare del PO SS. Trinità dell’ASSL Cagliari – ATS sarà definitivamente trasferito all’Azienda Ospedaliera Brotzu (via Peretti, Cagliari).

Pertanto, a partire dal nuovo anno, le richieste di prestazioni medicina nucleare potranno essere prenotate direttamente presso il servizio di Medicina Nucleare dell’ospedale San Michele dell’AO Brotzu al seguente numero telefonico: UOC Medicina Nucleare – Ao Brotzu – PO San Michele: accettazione (prenotazione esami) 070 539235.

L’ASSL di Cagliari si scusa anticipatamente per gli eventuali disagi; saranno messe in atto tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo le problematiche legate al trasferimento.