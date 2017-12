Cagliari, 29 Dic 2017 – È stato approvato il 29 dicembre dalla Giunta Comunale il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la bonifica ambientale, la demolizione e la rimozione dei capannoni presso la stazione di travaso dei rifiuti ubicata in Località San Lorenzo.

La delibera si inserisce nel più ampio progetto di adeguamento, messa a norma e riqualificazione del Polo tecnologico di San Lorenzo, tutt’ora in corso.

La stazione di travaso, attualmente operativa, consente di trasferire i rifiuti dai mezzi di piccole dimensioni che raccolgono i rifiuti in città agli autoarticolati di grandi dimensioni dedicati al trasporto agli impianti di lavorazione finale. E’ dunque essenziale che sia garantito il perfetto funzionamento e il mantenimento in efficienza della stazione.

Il progetto approvato dalla Giunta prevede una spesa complessiva di euro 1.822.930,00 finanziata per euro 600.000,00 con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, come da deliberazione 31/17 del 27 giugno 2017 della Giunta Regionale, e per 1.222.930 con fondi comunali.

È pubblicato, al link sotto indicato, nella sezione Bandi di gara e avvisi del Sito istituzionale l’avviso per la gara d’appalto.

Le offerte o le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 11.00 del 10 aprile 2018.

Si tratta di un intervento complesso che dovrà essere svolto in un arco temporale di circa cinque mesi e per il quale è previsto l’utilizzo di apparecchiature sofisticate e di elevato livello tecnologico che opereranno nel rispetto di tutte le norme ambientali e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

http://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/gara_2i_2017__procedura_aperta_per_realizzazione_lavori_di_demolizione_dei_capannoni_della_stazione_comunale_di_travaso_in_localita_san_lorenzo__cup_g28i14000040001?contentId=BND215248