Comune di Cagliari – Supporto alle imprese per l’attuazione dell’ITI Cagliari – Is Mirrionis 2014/2020.

Cagliari, 29 Dic 2017 – È pubblicato il bando per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto alle imprese per l’attuazione dell’ITI – Investimento Territoriale Integrato Cagliari – Is Mirrionis 2014/2020 (azione 5, Innovazione sociale e inclusione attiva).

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura possono inviare la stessa utilizzando il modulo predisposto dal Servizio Suape, Mercati Attività produttive e Turismo del Comune entro venerdì 26 gennaio 2018 unicamente a mezzo Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo:produttive@comune.cagliari.legalmail.it , secondo le modalità stabilite dall’avviso.

I potenziali concorrenti, inoltre, al momento della indizione della gara, dovranno essere iscritti al Mercato Elettronico (MEPA) nella categoria di Abilitazione “Servizi – Servizi di supporto specialistico” e in particolare nella sottocategoria merceologica “Sottocategoria 2: Supporto specialistico in ambito strategico e direzionale“.

Ulteriori informazioni, la modulistica e la documentazione completa è consultabile e scaricabile attraverso i link indicato più sotto. Com

