Il presidente della repubblica Sergio Mattarella scioglie le Camere ed il consiglio dei ministri sceglie la data: si vota il 4 Marzo prossimo

Roma, 28 Dic 2017 – La XVII legislatura è finita e si vota il 4 Marzo prossimo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Subito dopo, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, si è recato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per comunicare il provvedimento di scioglimento delle Camere.

Prima di questo atto, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto colloqui con il presidente del Consiglio dei ministri Paolo Gentiloni, al Quirinale. Poi con il presidente del Senato, Piero Grasso. Ed infine ha ricevuto la presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini.

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi presiederà il Consiglio dei Ministri per fissare la data delle elezioni.

L’Italia “non si mette in pausa” e il governo “non tira i remi in barca”. Con una doppia metafora il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, aveva confermato – nella conferenza di fine anno – che la legislatura è volta al termine, ma il premier è lui fino al governo successivo e il Paese, nel frattempo, non si fermerà.

Al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella “spetta il ruolo di regia”, ma fino alle prossime elezioni il Governo “non tirerà a campare” e governerà “nei limiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi”, aveva detto Gentiloni.