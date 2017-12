Elisoccorso, nessuna interruzione della convenzione con i vigili del fuoco

Cagliari, 28 Dic 2017 – La convenzione coi Vigili del Fuoco per il servizio di elisoccorso sarà prorogata prima della scadenza. Sono state avviate da settimane tutte le procedure da parte dell’Assessorato della Sanità, che autorizza l’Ats a siglare l’accordo per la copertura del servizio fino al 30 giugno prossimo e con le stesse modalità operative e la stessa forma di contributo per le spese di gestione del servizio espletato nell’anno 2017.

La comunicazione inviata all’Ats lo scorso 20 dicembre è stata contestualmente mandata alla Direzione generale dei Vigili del Fuoco della Sardegna. Red-com