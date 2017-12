Comune di Cagliari dispone chiusura parchi cittadini per il maltempo: la disposizione sarà valida sino al miglioramento delle condizioni meteo.

Cagliari, 28 Dic 2017 – A causa del forte vento i responsabili dei Servizi hanno disposto, in via precauzionale, la chiusura del Parco San Michele, del Parco Terramaini, del Parco Bonaria, del Giardino sotto le mura, del Giardino Giovanni Paolo e dei Giardini Pubblici.

In via precauzionale, la disposizione sarà valida sino al miglioramento delle condizioni meteo.

