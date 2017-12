Un cagliaritano di 42 anni con precedenti penali arrestato dai carabinieri per resistenza a P.U.

Cagliari, 27 Dic 2017 – Ieri sera, alle ore 23:30 circa, a Selargius (Ca), loc. Su Planu, Via Monte Marmolada, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari, nel corso del solito servizio di controllo del territorio di competenza, hanno arrestato nella flagranza del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, Antonio Murino, di 42 anni, del capoluogo, con precedenti.

Mentre i militari provvedevano ad eseguire la rimozione forzata del veicolo non assicurato dell’uomo, all’atto di un controllo ha dato in escandescenza e in evidente stato di ebbrezza si si è avvicinato, minacciato e percosso gli uomini dell’Arma che comunque dopo una brevissima colluttazione lo hanno immobilizzato assieme ad altri colleghi giunti sul posto nel frattempo.

Il Murino, nel corso della fase d’identificazione, per cercare di sottrarsi all’arresto, ha danneggiato con calci e pugni l’interno della parte di abitacolo di sicurezza del mezzo di servizio e poi ha anche colpito con la testa i relativi finestrini, procurandosi delle lesioni per cui è stato curato dai sanitari dell’ospedale San Michele di Cagliari, dove i carabinieri lo hanno condotto subito dopo il fermo.

L’arrestato, al termine di tutte le operazioni (sanitarie e di rito), è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di via Nuoro, in attesa del rito direttissimo, celebrato stamane e durante il quale l’uomo ha avuto la convalida dell’arresto e poi gli è stato imposto anche l’obbligo di dimora in attesa di processo.