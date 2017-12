Nella notte di Natale rubano i doni preziosi alla canonica di Barumini e poi li fanno trovare nel cortile della caserma cc del paese.

Sanluri, 26 Dic 2017 – Questa notte i carabinieri della Stazione di Barumini hanno rinvenuto nel cortile della caserma un imballo contenente i monili (€ 5.000,00 circa) rubati, dopo una effrazione, la notte di Natale (tra il 24 su 25 dicembre scorsi) dalla canonica.

Si ritiene che i preziosi (oggetto di donazioni, nel tempo, di fedeli del posto) siano stati abbandonati dal presunto autore verosimilmente in ragione di un ‘pentimento’ o per costruirsi una attenuante in caso di sua identificazione, cosa non improbabile in ragione delle indagini in corso.