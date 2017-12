Un uno uomo di 51 anni originario di Uras travolto e ucciso nei pressi del Margine Rosso sul litorale marino di Quartu S.E. con un’auto: fermato il presunto autore dell’omicidio.

Quartu Sant’Elena (Ca), 23 Dic 2017 – Un uomo, Fabrizio Statzu, di 51 anni, originario di Uras, è stato trovato morto questa mattina nell’ex camping di Margine Rosso sul lungomare Poetto di Quartu Sant’Elena. Sul posto subito dopo il ritrovamento del cadavere fatto da un operaio addetto alla manutenzione del camping verso le ore 08:00, sono giunti i carabinieri della compagnia di Quartu e quelli del Nucleo investigativo del comando provinciale cc di Cagliari.

In seguito, quale autore dell’omicidio, è stato fermato un 27enne del Sudan il quale, secondo quanto è stato fino ad ora possibile ricostruire, al volante dell’auto di Statzu, una Lancia Musa, lo avrebbe deliberatamente travolto mentre tentava di allontanarsi dopo una colluttazione, ma è stato bloccato dal custode del posto.

Il magistrato, Danilo Tronci, insieme agli investigatori dell’Arma quartese e del capoluogo regionale, stanno procedendo ai rilievi di legge all’interno del campeggio insieme al comandante dei carabinieri del Reparto operativo provinciale Ten. Col. I van Giorno e dal comandante la compagnia cc di Quartu Sant’Elena, Magg. Valerio Cadeddu.

Il Magg. Cadeddu in breve colloquio con la stampa ha affermato che ora gli uomini dell’Arma sono in attesa dei collegi del Ris per ulteriori rilievi. Al momento si sa solo che c’è stata una lotta tra i due seguita da un investimento da parte dell’auto, ma resta da stabilire la causa del decesso. Infine, della vittima si sa solo che dormiva in quest’area dentro di una roulotte.

Poco prima di mezzogiorno, l’indagato, a bordo di un’auto dei carabinieri, ha lasciato il parcheggio è stato portato in caserma per gli accertamenti necessari.