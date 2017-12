Servizi interforze nel periodo natalizio in tutta la città di Cagliari

Cagliari, 23 Dic 2017 – Quest’anno, tutta l’area metropolitana ed in particolare la città di Cagliari è interessata da innumerevoli iniziative pubbliche che si aggiungono alle consuete attività che da tempo caratterizzino il nostro capoluogo: i vari mercatini di Natale, le numerose zone pedonali frequentatissime per gran parte della giornata, i quartieri storici che si animano di iniziative culturali e vari luoghi pubblici che proprio in questi giorni sono stati restituiti alla cittadinanza.

E, infatti, per consentire la vivibilità serena e sicura della città in questo delicato periodo, anche in relazione allo scenario internazionale, in un quadro di sinergica cooperazione e in un’ottica di congiunta collaborazione con le altre Forze di Polizia, sono stati pianificati, secondo le puntuali direttive del Ministro dell’Interno Minniti e le indicazioni operative del Capo della Polizia Gabrielli fatte proprie dal Prefetto di Cagliari, appositi servizi Interforze di Controllo del Territorio finalizzati ad una incisiva attività di prevenzione, che dall’inizio del mese di dicembre interessano le zone di maggior affluenza di persone.

A tal fine è stato ulteriormente implementato il dispositivo di controllo del territorio, con l’individuazione di aree di intervento in un’alternanza di competenza tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri e, soprattutto ai fini di garanzia della sicurezza economica e finanziaria, della Guardia di Finanza, con la preziosa collaborazione, per le attività di specifica pertinenza del Comando della Polizia Municipale di Cagliari.

Si tratta di interventi coordinati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e condivisi con altri organismi in un contesto di sinergica attività rivolta a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la prevenzione e repressione della criminalità predatoria, il contrasto dell’abusivismo commerciale e la commercializzazione di merci contraffatte, nonché dei reati in genere, al fine di elevare e consolidare la percezione sociale di una sempre maggiore sicurezza generale.

Tale specifica attività iniziata il 4 dicembre, ha permesso di ottenere risultati importanti sia sotto il profilo della repressione ma soprattutto quello della prevenzione all’interno della filosofia del “controllo del territorio” che trasforma il territorio in “territorio controllato”.

Durante tutta l’attività di servizio delle forze dell’ordine sono state controllato 2.500 persone; i veicoli sono stati 1.863; le sanzione per infrazioni al C.d.s. 76; le sanzioni amministrative sono state 8; i fermi amministrativi sono stati 11; i controlli in materia fiscale (scontrini e ricevute fiscali) 218; le irregolarità fiscali sono state 47; i sequestri di videopoker irregolari sono stati 13; i sequestri di giocattoli privi di marchio CE sono stati 28.844, i sequestri di merce varie priva di marcio CE sono stati 323.586; i Sequestri di prodotti contraffatti sono stati 210.

Specifici servizi di controllo e di vigilanza sono stati svolti dagli agenti della Polizia di Stato attraverso pattuglie appiedate in tutte le aree pedonali del capoluogo, in particolare, nelle vie dello shopping, nelle piazze sedi dei tradizionali mercatini natalizi (Piazza Yenne, Piazza del Carmine, Largo Carlo Felice, Parco della Musica, Via Manno e Via Garibaldi) con l’intensificazione del dispositivo del “Gruppo Falchi” della Squadra Mobile nel centro cittadino. Analogamente i Carabinieri hanno intensificato tutti i servizi e i controlli sull’intero contesto urbano attraverso l’implementazione dei servizi generali di prevenzione e gli interventi del personale dei Reparti Speciali dell’Arma.

Nell’ambito della sicurezza economica e finanziaria, le donne e gli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale del capoluogo sardo, hanno svolto mirati controlli tesi alla verifica della regolarità fiscale e del rispetto delle regole in tema di lavoro, intervenendo in modo incisivo nella materia della contraffazione (soprattutto giocattoli, abbigliamento). In tale contesto sempre preziosa è risultata la collaborazione del Comando Polizia Municipale di Cagliari che oltre al potenziamento del sistema di controllo della viabilità cittadina ha messo in campo i propri uomini e le proprie donne a garanzia di un efficace e completo dispositivo di sicurezza integrato. Le maggiori Piazze sono state presidiate dagli uomini del XIII Reparto Mobile “Sardegna” e dai Militari del 9° Battaglione Mobile dell’Arma dei Carabinieri e completato attraverso il costante impiego degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta.

Tale dispositivo, orientato nei termini sinergici appena indicati, proseguirà ulteriormente nei prossimi giorni per assicurare ai cittadini il sereno svolgersi della quotidianità sociale in un momento particolare dell’anno affiancando il piano coordinato di Controllo del Territorio implementato dalle direttive del Prefetto di Cagliari sulla base delle indicazioni del Ministro dell’Interno, con la fattiva collaborazione della Polizia Municipale dei Comuni dell’area vasta con particolare attenzione all’ambito della prevenzione delle rapine e dei reati predatori in genere, agli esercizi commerciali con alto indice di affluenza di pubblico e conseguente movimentazione di denaro, agli Istituti Bancari, agli Uffici Postali, alle gioiellerie ed in generale alle vie interessate dalla maggiore concentrazione di persone per i tradizionali acquisti nel periodi delle festività, all’aeroporto ed al porto, in cui si prevedono flussi di migliaia di persone, ai monumenti, musei e luoghi di interesse turistico, alle località ove insistono Chiese, Santuari e simboli della Cristianità ed in generale i luoghi di culto anche di diversa confessione religiosa, costituenti meta per turisti e pellegrini e punto di raccolta per le rispettive celebrazioni, al commercio illegale di artifizi pirotecnici, all’abusivismo commerciale, alla vendita di articoli contraffatti, alla prevenzione dei furti nelle abitazioni che in questo periodo, per intuibili necessità, sono soggette in numero maggiore a restare incustodite per tempi prolungati e cura nella previsione di misure, con riferimento allo svolgimento dei eventi che possono richiamare un numero rilevante di persone, di idonei dispositivi a tutela della sicurezza di tutti i partecipanti. Non per ultimo si evidenzia l’incessante arrivo anche in queste festività di navi da crociera con migliaia di turisti che inonderanno il centro storico.

Analogo dispositivo, mirato ai festeggiamenti di fine anno, sarà panificato nella prossima settimana.