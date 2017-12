Manovra, via libera del Senato con 140 sì: è legge. Gentiloni: “Spinta alla crescita”

Roma, 23 Dic 2017 – Via libera definitivo del Senato alla manovra, l’ultima della legislatura. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato in terza lettura, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, la legge di bilancio 2018. I voti a favore sono stati 140 e i contrari 94.

Il provvedimento, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventerà legge. Il provvedimento era stato licenziato ieri, con modifiche rispetto alla prima lettura di Palazzo Madama, dalla Camera con 270 voti favorevoli e 172 contrari. Nel passaggio di stamani in commissione Bilancio del Senato non sono stati ammessi emendamenti, e ordini del giorno (che potranno invece essere accolti dal governo, rappresentato da Enrico Morando, viceministro del dicastero dell’Economia) ad un testo blindato. A questo punto si tratta di votare solo i singoli articoli e il complesso del provvedimento prima dell’approvazione definitiva

“Il #Senato ha varato la legge di bilancio. Con risorse limitate, una spinta alla crescita. Il contratto degli statali firmato stanotte era atteso da un decennio. L’Italia merita fiducia”. Lo scrive con un tweet il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.