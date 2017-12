Ati Ifras, nuovo incontro in regione. Percorso va avanti. Assessore Spanu: primi concreti risultati. Lavoratori sospendono presidio

Cagliari, 22 Dic 2017 – “Stiamo raggiungendo i primi concreti risultati per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi dei lavoratori ex Ati Ifras. Con grande soddisfazione ho accolto la decisione di sospendere il presidio davanti al palazzo della Regione. Noi andiamo avanti e ribadisco che non ci fermeremo perché vogliamo far fronte alle legittime istanze di tutti i lavoratori, secondo gli obiettivi prefissati. E’ un lavoro complesso ma ora, dopo aver superato molti ostacoli, vediamo la luce”.

Lo ha detto l’assessore degli Affari Generali, Filippo Spanu, al termine della lunga riunione del Tavolo Partenariale per l’attuazione delle politiche di reimpiego dei lavoratori dell’Area Parco Geominerario provenienti dall’ex bacino ATI-IFRAS, riunione che si è conclusa con la firma di un verbale di incontro sottoscritto anche dai rappresentanti sindacali.

Il Tavolo si è svolto alla presenza di tutti i sindacati, degli enti e delle strutture regionali aventi specifiche competenze nella gestione di questa fase transitoria. Erano presenti, in rappresentanza dell’Area 5 Sarrabus-Gerrei, i sindaci di San Nicolò Gerrei e Goni Stefano Soro e Giovanni Maria Cabras. L’assessore Spanu ha delineato il quadro scaturito dall’attività delle strutture coinvolte.

Catalogo enti locali. In base ai progetti presentati da Comuni, associazioni e consorzi, viene previsto l’inserimento lavorativo a tempo determinato di 311 addetti, compresi i 126 lavoratori indicati nella proposta del Consorzio Monte Arci, che ha appena sottoscritto l’accordo procedimentale. Ulteriori 15 lavoratori sono invece inseriti nell’avviso pubblico presentato nei giorni scorsi dal Parco Geominerario. Il tavolo ha preso atto delle difficoltà di alcune aree non completamente coperte con i progetti e segnala la necessità di rafforzare le relazioni istituzionali con i comuni del Montalbo, del Nuorese, del Sarrabus Gerrei e del Medio Campidano. In questi ambiti si lavorerà per attivare percorsi che prevedano anche accordi tra soggetti pubblici e la conseguente presentazione di nuove proposte.

Igea. L’Aspal ha consegnato ai lavoratori, selezionati da IGEA, i voucher formativi da utilizzare per i 5 corsi di perfezionamento, al fine di agevolare l’inserimento negli organici della società in house.

Inventario macchinari. Prosegue, nelle sedi di Ifras, l’inventariazione dei mezzi da utilizzare per le nuove attività. Igea ha già concluso il suo lavoro nei cantieri di Iglesias, Elmas, Carbonia e Barraxiutta. È attualmente in corso l’implementazione del database di catalogazione dei dati. Nelle prossime settimane l’attività proseguirà nei cantieri di Sant’Antioco, Gonnesa, Domusnovas, Villacidro, Gonnosfanadiga, Guspini e Buggerru.

Area legale. L’Area legale della Regione è impegnata nella transazione con Ifras. Il percorso prosegue e la transazione complessiva, ragionevolmente, dovrebbe concludersi entro la metà del prossimo mese di febbraio.

Assessorato del Lavoro. Va avanti la procedura di certificazione del personale previsto dall’art. 6 della Legge regionale n. 18 del 2017. Ad oggi sono state certificate 15 persone.

Esodo. Sono 119 i lavoratori per i quali sono state completate tutte le procedure previste per l’esodo. L’assessore Spanu, al termine della riunione ha incontrato i lavoratori che hanno comunicato la decisione di sospendere il presidio davanti al palazzo della Regione, in viale Trento, a Cagliari. La prossima riunione è in programma il prossimo 22 gennaio. Red-com