Peter Brook a Cagliari per il Festival l’Isola del teatro & l’Isola racconta: il 10 e 11 febbraio va in scena al Teatro Massimo di viale Trento “Battlefiel”.

Cagliari, 20 Dic 2017 – Con Peter Brook, maestro indiscusso del teatro politico, regista, autore anche cinematografico di fama internazionale, e Marie-Hélène Estienne, si alza il sipario del Festival l’Isola del teatro & l’Isola racconta, il numero quindici. L’appuntamento d’apertura è a Cagliari, il 10 e l’11 febbraio 2018, al Teatro Massimo con “Battlefiel”, capolavoro tratto da un poema epico indiano, che facendo rivivere una storia di violenza e rimorso, interroga il nostro tempo, ne riflette i conflitti e le responsabilità.

A fare da cornice alla presentazione dell’evento il Palazzo Civico di via Roma 145. È nella Sala del Retablo che stamattina gli organizzatori del Festival, Aurora e Nicola Simeone di “Teatro del Sale”, hanno incontrato la stampa assieme all’assessore Paolo Frau.

“Uno spettacolo memorabile, di primaria importanza che ha riscosso successi a livello mondiale”, ha sottolineato il titolare della Cultura in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cagliari che sostiene l’iniziativa, ricordando la figura Pierfranco Zappareddu, uno dei principali maestri del teatro regionale e che “ha messo Cagliari al centro della scena internazionale contribuendo alla costruzione di un pubblico vasto e competente”. È anche grazie lui che “oggi Cagliari nelle statistiche risulta essere la settima città in Italia come consumi teatrali”. Risultati quindi nettamente superiori rispetto a centri ben più grandi. “Il ché non è un risultato casuale – ha concluso Frau – piuttosto è frutto di un lavoro lungo e costante, portato avanti con determinazione da parte di tanti”.

“Il Festival si adatta alla società nella quale si inserisce”, ha spiegato Aurora Simeoni che cura la direzione artistica. E allora ecco perché sarà “Battlefiel” di Peter Brook ad aprire la rassegna teatrale a Cagliari, per rievocare il carattere cittadino che ebbe il Movimento politico del ‘77 che, nato nelle facoltà universitarie, divampò subito nel Paese. “Stagione fra le più significative della storia recente d’Italia – si legge testualmente nella nota stampa – il ‘77 ben presto coinvolse il mondo della politica e della cultura intraprendendo una strada di cui oggisembriamo aver perso la direzione e il senso. Il Festival intende riannodare i fili di quel percorso rifiutando la riduttiva e fuorviante etichettata di Movimento ‘77=violenza”. All’incontro con i giornalisti anche Paola Masala di Sardegna Teatro e Andrea Dettori nella doppia veste di consigliere comunale e rappresentante dell’Assessorato alla Cultura della Regione che sostiene l’evento assieme al Comune.

Già iniziata la prevendita dei biglietti. Infomazioni e dettagli sulle inizitive in programma su www.teatrodelsale.net. Com