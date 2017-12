Manovra, rinviata al 2020 la direttiva Bolkestein: ambulanti accontentati

Roma, 20 Dic 2017 – Nuovo rinvio per la piena entrata in vigore anche in Italia della direttiva Bolkestein sul commercio ambulante. Un emendamento del Pd approvato nella notte in Commissione Bilancio della Camera prevede che “al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni del commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre prorogato fino a tale data”.

Intanto una notte di votazioni non è bastata alla commissione Bilancio per chiudere i lavori sulla manovra. La seduta fiume iniziata ieri è ancora in corso. Al momento si sta votando il pacchetto di emendamenti presentati ieri dal relatore, ultimo passaggio prima dell’approvazione del testo che arriverà in Aula alle 21, come ha stabilito ieri pomeriggio la capigruppo di Montecitorio, con un ritardo di un giorno e mezzo rispetto alla tabella di marcia.

Si inizierà con la discussione generale. Il governo, a quanto risulta, non ha ancora deciso se porre la questione di fiducia. Lo farà, è l’orientamento emerso ieri, solo se i gruppi saranno concordi a concedere la deroga alla norma del regolamento che impone di lasciar passare 24 ore tra la richiesta e il voto. Il Movimento 5 stelle non sembra però disposto a dare parere favorevole.