Industria, da Giunta Sardegna via libera per deposito costiero di stoccaggio Gnl nel porto di Oristano

Cagliari, 20 Dic 2017 – Si avvicina la conclusione del procedimento autorizzativo per il deposito costiero di GNL della società Edison. La Giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Pigliaru, di concerto con le assessore dell’Industria e dell’Ambiente, Maria Grazia Piras e Donatella Spano, ha approvato una delibera con la quale si esprime l’intesa della Regione per l’installazione e l’esercizio del deposito costiero di stoccaggio GNL nel porto industriale di Oristano, nel Comune di Santa Giusta. La realizzazione del deposito, di capacità utile pari a 10 mila metri cubi, è stato proposto dalla società Edison S.p.A. L’istanza di autorizzazione a installare e mettere in esercizio il deposito era stata presentata dalla Edison al MISE nel luglio dello scorso anno, mentre il provvedimento di Valutazione di impatto ambientale nazionale è stato completato il 17 ottobre scorso.

Il progetto prevede, tra l’altro, opere civili per realizzare l’impianto, un sistema di accosto e ormeggio in grado di ospitare imbarcazioni di capacità massima pari a 27.500 metri cubi, sette serbatoi per lo stoccaggio del GNL, e i sistemi di trasferimento e distribuzione del GNL. Grazie all’intesa della Regione, il procedimento è ormai giunto alla conclusione e si attende a giorni l’autorizzazione unica definitiva, ultimo atto prima dell’apertura del cantiere. Red