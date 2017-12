 Il 5 gennaio al Teatro Lirico di Cagliari Les Étoiles: Arriva a Cagliari il gran gala di danza a cura di Daniele Ciprian Entertainementi con i maggiori ballerini dal mondo

Cagliari, 20 Dic 2017 – Sotto il cielo di stelle della Sardegna arriva Les Étoiles. Il Gala di Danza, che rappresenta un appuntamento natalizio nella capitale a cura di Daniele Cipriani Entertainement, giunge a Cagliari.

Venerdì 5 gennaio 2018 alle ore 20,30 il Teatro Lirico di Cagliari apre la stagione con la nuova edizione di questo evento che vedrà sul palcoscenico del Lirico, le più blasonate étoiles della danza mondiale con una forte rappresentanza della prestigiosa scuola russa.

Un doppio spettacolo, se si pensa che le musiche verranno eseguite dall’ Orchestra e dal Coro della Fondazione Lirica Sinfonica del Teatro Lirico di Cagliari diretti dal M° Paolo Paroni.

Sui brani del repertorio tradizionale che vanno da Il lago dei Cigni, La bella addormentata, Lo Schiaccianoci, Il Corsaro a quello eroico sovietico come Spartacus di Yuri Grigorovich, le punte delle étoiles interpreteranno celebri passi a due, firma dei coreografi i cui nomi sono scolpiti nell’immaginario comune come la storia della danza: Marius Petipa, LevIvanov, Balanchine, George Neumeier, Uwe Scholz.

Il regalo per il pubblico della Sardegna sarà una coreografia creata per l’occasione sulla musica di Carl Orff così che in un solo momento il respiro dei ballerini, dei musicisti e degli artisti del coro avranno il medesimo ritmo e concretizzeranno l’unicità dell’evento al Teatro Lirico.

E uniche sono le grandi étoiles che il pubblico potrà ammirare sulle punte ed in volo in veri e propri virtuosismi di poesia: Ivan Vasiliev e Nina Kaptsova dal Teatro Bolshoi di Mosca; Vladimir Shklyarov e Maria Shirinkina dal Teatro Mariinsky di San Pietroburgo;

Ashley Bouder e Taylor Stanley del New York City Ballet;

Ludmila Konovalova dall’Opera di Vienna;

Vadim Muntagirov del The Royal Ballet di Londra;

Silvia Azzoni dell’Hamburg Ballett;

Marijn Rademaker da l’Het National Ballet de L’Aia.

“Sono molto felice che sia uno spettacolo di Danza ad inaugurare l’anno 2018 e la nuova stagione lirico, sinfonica e di balletto in un periodo particolare dove questa disciplina soffre alcune scelte che vanno verso una sorta di ridimensionamento sui palcoscenici italiani” così il Sovrintendente Claudio Orazi”.

“Il gala Les Étoiles è un inno alla gioia, come volevano Schillere e Beethoven (qui danzata anziché cantata), all’amicizia tra i popoli della scena e della terra” sottolinea il curatore Daniele Cipriani al servizio del talento unico, irripetibile, incomparabile di ognuno delle stelle che si vedrà brillare al Teatro Lirico di Cagliari. Red-com