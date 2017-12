Ecocentri, da giunta 1,5 milioni a comuni. Assessora Spano: risorse coerenti con obiettivi del piano regionale dei rifiuti

Cagliari, 20 dicembre 2017 – La Giunta, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, ha oggi ripartito quasi 1,5 milioni di euro tra 23 Comuni isolani per la realizzazione di nuovi ecocentri o per il loro completamento.

“Le risorse sono stanziate a servizio del circuito pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, naturalmente in coerenza con il Piano regionale dei rifiuti e la normativa del 2015 sulla green economy”, spiega l’assessora Spano, la quale ricorda le buone performance isolane in tema di raccolta differenziata e il traguardo da raggiungere: “Abbiamo un obiettivo importante: quello di raggiungere a fine 2022 una soglia pari all’80 per cento di raccolta differenziata”.

I Comuni finanziati sono Alà dei Sardi, Anela, Ardara, Baressa, Baratili San Pietro, Benetutti, Buddusò, Cheremule, Codrongianos, Cuglieri, Lodine, Mores, Musei, Nule, Ollolai, Oristano, Palau, Sassari, Sarule, Seulo, Silius, Sorso e Tula.

Come annunciato ieri in Consiglio regionale dall’assessora Spano, il Comune di Sorso riceve inoltre uno stanziamento di 35mila euro, alla luce dell’eccezionalità dell’evento, per lo smaltimento del cetaceo spiaggiato a Platamona.

L’attribuzione degli stanziamenti prevede di destinare ai Comuni con meno di 15 mila abitanti le cifre di 80 mila euro per la realizzazione di nuovi centri di raccolta e di 40 mila per i completamenti di quelli esistenti. Nei Comuni con una popolazione pari o superiore alle 15mila persone sono in campo 120 mila euro per i nuovi ecocentri e 60 mila per terminare quelli già esistenti. Infine, per i Comuni con popolazione residente pari o superiore a 100 mila abitanti, previsti 300 mila euro per la realizzazione di nuovi centri di raccolta.