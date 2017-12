Comune di Cagliari pubblica bando per l’affidamento del Servizio di Gestione dei punti di informazione turistica: presentazione offerte o domande entro il prossimo 29 gennaio.

Cagliari, 20 Dic 2017 – È pubblicato il bando di gara per l’affidamento del Servizio di Gestione dei punti di informazione turistica del Comune (Infopoint), per un quadriennio, a decorrere dall’1 marzo 2018.

Per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, i soggetti interessati e in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, specializzati nello specifico settore di attività e con comprovata capacità tecnica e professionale, così come come elencati nell’allegato 3 (Requisiti di qualificazione) del bando, hanno tempo sino al 29 gennaio 2018, alle ore 11.

L’apertura delle offerte è previsto per mercoledì 31 gennaio 2018, alle ore 11, presso gli uffici del Servizio SUAPE, Mercati, Attività produttive e Turismo al 7° piano del Palazzo Civico di piazza De gasperi – via Sonnino.

Ulteriori e più precise informazioni, il bando, la determinazione per l’indizione della gara, il capitolato e tutta la documentazione allegata sono consultabili e scaricabili attraverso il link più sotto indicato.

