Comune di Cagliari – Proclamati i vincitori del concorso fotografico “Cagliari in uno Scatto”

Cagliari, 20 Dic 2017 – È stata l’immagine dal titolo “Divergenze” realizzata da Stefania Satta ad aggiudicarsi l’edizione 2017 del concorso fotografico “Cagliari in uno scatto” che si è conclusa questo pomeriggio alla MEM – Mediateca del Mediterraneo con la cerimonia di premiazione dei vincitori alla quale ha partecipato il Sindaco Massimo Zedda.

Grande successo per il contest che ha coinvolto duecentoventitré appassionati di fotografia che hanno inviato al Comune di Cagliari il loro scatto per poter partecipare al concorso.

“Un numero così alto di partecipanti, ha osservato il sindaco, non passa certo inosservato e vedere tanti appassionati di fotografie in giro per le vie della nostra città sottolinea non solo una passione per l’immagine, ma una grande attenzione nel voler interpretare luoghi e spazi urbani del vivere quotidiano”

Non è stato semplice individuare quelli più meritevoli ma alla fine la Commissione, presieduta dal Direttore Generale del Comune, Elisabetta Neroni e formata, oltre che da personale qualificato dell’amministrazione, anche da due componenti esterni come il fotografo professionista Salvatore Ligios e Nevina Satta, Direttrice della Film Commissione Regione Sardegna, ha ritenuto di dover estrapolare trentuno immagini come possibili vincitrici.

Tra queste sono state individuate le cinque che si sono aggiudicate i premi in palio e altre sei che hanno ricevuto una menzione speciale da parte della Giuria. Tutti e trentuno gli scatti sono stati esposti in una spazio al secondo piano della MEM e saranno disponibili alla visione del pubblico fino al 30 dicembre.

Alla vincitrice sono andati, oltre che una pergamena ricordo e i complimenti del sindaco, un premio di 2.500 euro. Al secondo posto (premio da 1.800 euro) si è classificata Maria Giulia Piras con “Riflessi di marea” mentre il terzo posto (premio da 1.500 euro) è andato a Claudia Giuseppetti con “Camminando alla scoperta di Cagliari”. Quarta e quinta classificata, con un premio rispettivamente di 1.000 e 800 euro, le immagini “Viale Poetto d’amare” di Francesco Saponi e “Check-in” di Valentino Sanna.

Sono state, invece, ritenute meritevoli di menzione le opere: “Baciata dalla luna” di Maurizio Zucca, “Vita ai piedi delle mura” di Lorenzo Cocco, “Sagra del pesce a Sant’Elia” di Daniele Demurtas, “Keep on walking” di Fabio Fusari, “La bella vita” di Andrea Mascia e “Ombre e colori (da Stampace a Castello)” di Sara Piga.

La graduatoria generale e’ consultabile sul portale istituzionale www.comune.cagliari.it – Com