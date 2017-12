Comune di Cagliari – Fatture e documenti fiscali online: esteso il servizio: per fruire della nuova funzionalità è necessario registrarsi nel Portale istituzionale www.comune.cagliari.it

Cagliari, 20 Dic 2017 – I concessionari dei Mercati Civici, i titolari di contratti di affitto di locali commerciali di proprietà del Comune e gli amministratori dell’Ente, hanno la possibilità di consultare e scaricare i propri documenti fiscali (fatture e cedolini paga) direttamente dal proprio computer. È infatti più ampia la platea degli utenti che possono usufruire del servizio “Fatture e documenti fiscali online”.

L’accesso alla nuova funzionalità è semplice. Dopo aver effettuato la registrazione (Profilo forte) nel Portale istituzionale (www.comune.cagliari.it), è sufficiente entrare nella sezione “Servizi online” e selezionare l’opzione interessata. Compilati i dati di ricerca (data e oggetto), sarà quindi possibile visualizzare e stampare il documento desiderato.

Più sotto i link per effettuare una nuova registrazione nel Portale e per accedere al servizio “Fatture e documenti fiscali online”. Com