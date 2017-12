Inaugurazione lotto 3 Sassari – Olbia. Balzarini: bene così, l’attenzione della regione resta massima per garantire il rispetto dei tempi

Cagliari, 19 Dic 2017 – “Siamo soddisfatti che l’impresa esecutrice e Anas abbiano mantenuto l’impegno, preso a luglio, di aprire al traffico il lotto 3 della Nuova Sassari Olbia entro il 2017. La Regione proseguirà nel vigilare con la massima attenzione, come fatto sinora, affinché vengano rispettati i tempi e con essi l’impiego dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell’opera. Proprio questa mattina, in un incontro con Anas richiesto dai sindacati e convocato da questo assessorato, svoltosi in contemporanea con l’apertura al traffico del nuovo tratto, sono stati affrontati i temi dello sblocco dei lotti attualmente fermi e dei mancati pagamenti delle ditte subappaltatrici. Procediamo dunque nel nostro impegno per dare ai sardi nel minor tempo possibile un’opera strategica” così l’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini sull’apertura al traffico del lotto 3 della Sassari Olbia.

