Arrestato 55enne di Fluminimaggiore dai carabinieri della compagnia di Iglesias per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 19 Dic 2017 – Nelle prime ore di questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Iglesias, hanno proceduto ad una perquisizione a casa di un cittadino di Fluminimaggiore sospettato di spacciare droga direttamente nella propria abitazione dove poi l’uomo stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Le indagini, condotte gli uomini della Stazione cc di Fluminimaggiore, avevano permesso di accertare un viavai sospetto proprio nell’abitazione alle porte del paese; la particolarità è che tutti i soggetti di passaggio avevano avuto precedenti per droga. Di lì non è stato difficile risalire all’abitazione di Giampaolo Scarteddu, 55 anni, anche lui con arresti alle spalle per spaccio di sostanze stupefacenti; grazie anche all’ausilio delle unità cinofile dello “Squadrone eliportato Carabinieri cacciatori di Sardegna”, i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione usata come base per la vendita di stupefacente.

Più che il numero di dosi trovate, circa dieci pezzi di eroina, sono stati i vari bilancini di precisione ed il materiale da confezionamento della droga a suggerire che in quella casa ci fosse una vera e propria rivendita al dettaglio; non è un caso che nonostante Scarteddu risulti disoccupato, sia stato trovato in possesso di una ingente somma di denaro tutta in banconote di piccolo taglio.

Quindi i carabinieri di Fluminimaggiore hanno proceduto al sequestro di tutto il materiale per confezionare le dosi e del denaro, mentre l’uomo, in stato di arresto sarà accompagnato nella domani mattina davanti all’Autorità Giudiziaria per il processo con rito direttissimo.