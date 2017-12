Sartiglia 2018 – Il Questore di Oristano incontra il Presidente della Fondazione Sartiglia, i Presidenti dei Gremi e i “Componidori” designati.

Questa mattina presso la Questura, il Questore di Oristano ha ricevuto, assieme ai suoi funzionari, il Presidente della Fondazione Sartiglia, i Presidenti dei Gremi e i “Componidori” per discutere di alcuni aspetti salienti che riguardano i servizi di ordine pubblico connessi con la nota manifestazione equestre.

Nel corso del confronto, oltre allo scambio di esperienze connesse all’ultima Sartiglia, si sono messi a fuoco i ruoli di ciascuno dei soggetti coorganizzatori dell’evento.

Rispetto degli orari di inizio e termine delle manifestazioni, obblighi dei cavalieri nonché tipologie e modalità dei controlli da effettuarsi in quei giorni sono stati gli argomenti principali di due intense ore di proficuo lavoro, nel quale sono stati affermati i principi di legalità, lealtà e sportività in tutte le loro espressioni quali pilastri fondanti della tradizionale Sartiglia.

Anche alla luce dei contenuti della c.d. ordinanza Martini, tutti i presenti hanno convenuto sulla opportunità che i test etilometrici e antidoping, siano organizzati in modo da garantirne l’efficacia e nel contempo il rispetto di quanti dovranno esservi sottoposti tanto in via ordinaria (con controlli gestiti dagli organizzatori) quanto, eventualmente, in via straordinaria (con controlli da parte della competente Autorità). Sono state, in particolare, messe a fuoco le responsabilità per fatti dannosi causati, in pista e fuori dalla stessa, da cavalieri trovati non in regola sotto quei profili e si è discusso di come organizzare al meglio i servizi per evitare tali rischi.

Il Questore ha sollecitato la collaborazione dei Cavalieri e della Fondazione affinché, nella cornice delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria e degli obblighi discendenti dalla doverosa affiliazione al CONI, siano congiuntamente individuate modalità che, nel rispetto della tradizione, consentano di assicurare massima sicurezza ai cavalieri e agli spettatori.

La riunione odierna fa seguito al Tavolo Tecnico sulla Sartiglia 2018, tenutosi lo scorso 11 dicembre in Questura, con la partecipazione del Sig. Sindaco di Oristano, del Presidente e dei Direttori, Tecnico e Amministrativo, della Fondazione Sartiglia, del Comandante della Polizia Locale di Oristano, nonché del Questore e di Dirigenti e Funzionari di Polizia, sono state assunte importanti decisioni organizzative e avanzate proposte che saranno oggetto di ulteriore esame con tutte le parti interessate. Red-com