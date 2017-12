Peste suina, nuovo intervento dell’unità di progetto: abbattuti a Villagrande 60 maiali al pascolo brado illegale, di proprietà ignota e privi di controlli sanitari

Cagliari, 16 Dic 2017 – È in corso da questa mattina nelle campagne di Villagrande Strisaili un nuovo intervento contro il pascolo brado illegale di suini irregolari, non registrati, di proprietà ignota e non sottoposti a controlli sanitari. Circa 60 maiali sono stati abbattuti.

Le operazioni, non ancora concluse, sono portate avanti dell’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna in coordinamento con la Prefettura e la Questura di Nuoro e i Corpi di polizia nazionali. Nelle prossime ore saranno comunicati aggiornamenti e maggiori dettagli.