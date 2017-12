Peste suina africana. A Villagrande Strisaili abbattuti dall’unità di progetto 60 maiali al pascolo brado illegale, di proprietà ignota e privi di controlli sanitari

Cagliari, 16 Dic 2017 – Si è concluso poco dopo le 14 l’intervento iniziato questa mattina dall’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana, nell’agro di Villagrande Strisaili, contro il pascolo brado illegale di maiali irregolari, non registrati, di proprietà ignota e non sottoposti a controlli sanitari. Il bilancio è di 60 animali abbattuti e smaltiti. Le operazioni hanno interessato le terre pubbliche del Comune Ogliastrino in località “Is Eras”.

“L’intervento della Regione, con l’impegno del personale dell’ATS, del CFVA, dell’Agenzia FoReSTAS, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, si è tenuto in stretto coordinamento con la Prefettura e la Questura di Nuoro e le forze di polizia nazionali. A tutti – ha spiegato il responsabile dell’Unità di Progetto e direttore generale della presidenza della Regione, Alessandro De Martini – vanno i nostri ringraziamenti per l’impeccabile professionalità e lo straordinario senso del dovere dimostrato oggi e sempre”.

L’azione di questa mattina si colloca in un generale intervento volto a contrastare lo sconsiderato e irresponsabile sfruttamento delle terre pubbliche da parte di pochi soggetti che, venendo meno alle norme vigenti in materia di eradicazione della PSA, mettono a repentaglio la gestione dei contratti di “fida pascolo” in detti territori e questo a scapito del lavoro e della sicurezza degli allevatori rispettosi delle regole.

L’intervento a Villagrande Strisaili arriva a pochi giorni dagli abbattimenti di 210 suini, avvenuti nelle campagne di Arzana, Desulo e Orgosolo lo scorso 8 dicembre, dove è emerso, dai controlli sanitari effettuati nei laboratori dell’IZS, che nei capi depopolati è presente una sieropositività al virus della PSA superiore al 75% con picchi di oltre l’80% negli animali abbattuti a Desulo.