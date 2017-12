Controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Nuoro in tutto il territorio di competenza.

Nuoro, 16 Dic 2017 – Controlli a tappeto dei Carabinieri del comando provinciale di Nuoro per prevenire gli incidenti stradali in tutto il territorio di giurisdizione.

L’operazione è stata portata avanti dai militari delle 79 Stazioni ccv e 9 Nuclei Radiomobili del Comando Provinciale di Nuoro. Le persone controllate sono state 4189, 21 di queste sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza, per un totale di 19.097 euro di sanzioni amministrative e 372 punti patente.

Prevenzione degli incidenti stradali nel periodo delle festività. Questa è, infatti, la missione degli uomini dell’Arma nuorese, impegnati in un vasto piano coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di tutti quei comportamenti che possono ingenerare pericoli per la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti causati da chi, la notte, “alza il gomito”: un fenomeno diffuso in tutta Italia e presente anche nel nuorese.

Per queste ragioni, sono state due settimane “difficili” per gli automobilisti indisciplinati. E, in questo periodo, nell’ambito dei dispositivi di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”, si è mosso il Comando Provinciale cc, in un’operazione di controllo a tappeto sul territorio di tutta la provincia, nel corso della quale sono state sottoposte a verifica 3036 vetture e controllate 4189 persone, anche con l’ausilio dell’etilometro; 98 le infrazioni al Codice della Strada contestate per varie infrazioni; 302 conducenti sono stati controllati tramite precursore; 25 patenti di guida sono state ritirate e 21 persone sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica (di cui 18 denunciate all’Autorità Giudiziaria per aver superato il limite di 0,80 g/l). Inoltre, 2 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per la successiva confisca, in quanto i trasgressori, alla guida di veicolo di proprietà, sono stati sorpresi con tasso alcolemico addirittura ben al disopra di 2,0 g/l (si ricorda che il limite di legge è 0,5 g/l. Superati però gli 0,8 g/l, la violazione è penale e oltre gli 1,5 g/l è prevista la confisca del mezzo).

In totale sono state contestate sanzioni per complessivi euro 19.097, pari a 372 punti patente. Inoltre, un conducente sanzionato per guida in stato di ebbrezza è stato altresì deferito in stato di libertà all’A.G. per porto ingiustificato di arma da taglio (art.4 della Legge 110/1975), per essere stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito della lunghezza di 25 cm.

Il dispositivo attuato dagli uomini dell’Arma, che ha previsto l’intensificazione dei quotidiani servizi esterni di controllo del territorio con l’impiego di 1943 militari e 983 mezzi, è stato integrato dall’esecuzione di 18 “posti di blocco” di almeno due ore ciascuno nelle principiali arterie provinciali, composti da almeno 7/8 militari, che hanno consentito un filtraggio “totale” di tutte le vetture trovatesi a transitare nel tratto di strada interessato. L’efficacia di tale sistema è stato riscontrato su due fronti, sia su quello della repressione (in quanto ha permesso il controllo di tutti i veicoli in transito, e non a campione come nei consueti “posti di controllo”), sia su quello della prevenzione. Su quest’ultimo punto, singolare la circostanza che, in maniera omogenea in ogni località della provincia, nell’arco di circa mezz’ora dall’inizio dei posti di blocco, iniziavano a transitare autovetture guidate solo da donne, con il proprietario del mezzo (generalmente marito/compagno in evidente stato di ebbrezza), trasportato quale passeggero, segno evidente che, con l’utilizzo dei social network e sistemi di messaggistica istantanea, tra gli utenti della strada si spargeva la voce a macchia d’olio dei controlli in atto: pratica deprecabile ma che, ai fini della prevenzione (è bene ricordare, obiettivo principale dei servizi), in questo caso si è dimostrata un valido supporto.

Tali controlli, pur confermando il trend a ribasso degli ultimi anni, evidenziano comunque come debba rimanere costantemente alto il livello di attenzione in merito alla sicurezza di tutte le persone che si pongono alla guida di un veicolo. Nonostante le campagne di sensibilizzazione ed i continui controlli, è ancora troppo alto il numero di automobilisti che si pongono alla guida delle loro vetture dopo aver ingerito alcool, con gli effetti ormai noti a tutti: euforia, abbassamento della soglia di attenzione e di quella della prudenza, eccesso di velocità e altissimo rischio di essere coinvolti in incidenti stradali, anche dalle conseguenze molto gravi.

Oltre all’impegno dei carabinieri i cui controlli continueranno giornalmente per tutto il periodo delle prossime festività e verranno intensificati in particolare durante i fine settimana, si ribadisce l’importanza della sensibilizzazione sul tema e dell’imprescindibile collaborazione interistituzionale, attuata soprattutto con conferenze nelle scuole in favore delle fasce giovanili, affinché si diffonda la consapevolezza del disvalore di questo malcostume e venga quindi definitivamente abbandonato.