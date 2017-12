Vasta operazione anticrimine dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari in alcuni noti quartieri della città dove gravitano pregiudicato e si esercita il commercio della droga.

Cagliari, 15 Dic 2017 – Nel corso della notte e di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno eseguito serrati controlli ad ampio raggio nei quartieri della Marina, Is Mirrionis e Sant’Elia, predisponendo numerosi Posti di Controllo, perquisizioni domiciliari e personali, con il fine di prevenire e perseguire il fenomeno del traffico illecito di stupefacenti nonché la detenzione illegale di armi.

Decine le persone fermate ed identificate nel corso del servizio, numerose le segnalazioni, tra cui quelle di alcuni individui in quanto assuntori di stupefacenti.

In particolare, alle ore 00:40, i militari della Stazione cc di Stampace hanno trovato il pregiudicato Giorgio Moi, arrestato nel corso delle settimane precedenti per detenzione ai fini di spaccio dagli uomini della radiomobile del capoluogo e per questo in regime di arresti domiciliari, mentre era intento a cenare all’interno di un ristorante del quartiere Marina, quindi i militari hanno proceduto a suo arresto per evasione e alla sua traduzione, alle prime ore del mattino di oggi, presso il tribunale di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo.

Inoltre, all’alba di oggi si è proceduto a numerosi posti di controllo all’interno del quartiere is Mirrionis, con attenzione principalmente alla Via Seruci e le limitrofe via la Nurra e Via Quirra, nei pressi del mercato comunale. Nel corso di questo servizio sono state eseguite da carabinieri in borghese anche perquisizioni personali nei confronti di soggetti gravitanti nell’area di interesse e una perquisizione domiciliare a casa di un pregiudicato stabilito presso il civico 5 di Via Seruci, attività cui ha contribuito anche i militari del Nucleo cinofili.

L’attività di servizio è poi proseguita nel Sant’Elia dove è stato denunciato un giovane per uso personale di eroina.

I controlli di natura preventiva, con l’ausilio anche dei cinofili, continueranno nei prossimi giorni con il fine di preservare la sicurezza dei cittadini, combattere il traffico illecito di droghe nonché assicurare un efficace servizio di deterrenza per i reati in generi, in vista delle imminenti festività.