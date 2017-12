Trasporti, pubblicato bando per servizi di vigilanza, monitoraggio e controllo collegamenti marittimi isole minori

Cagliari, 15 Dic 2017 – È stato pubblicato dall’assessorato dei Trasporti attraverso la Centrale regionale di committenza il bando per l’affidamento del servizio di vigilanza, monitoraggio e controllo sui collegamenti marittimi diurni e notturni con le isole di La Maddalena, San Pietro e Asinara. Il valore stimato totale della gara è di 773.640 euro. Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è il 26 gennaio 2018 alle ore 13 attraverso la procedura informatizzata illustrata in questo indirizzo del portale istituzionale della Regione: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=65064.

Allo stesso link si trovano tutti i documenti relativi al disciplinare di gara. La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e l’appalto è costituito in un lotto unico di aggiudicazione. Red