Sorvegliato speciale dopo essere stato sorpreso dalle fiamme gialle spacciare eroina finisce in manette.

Sassari, 15 Dic 2017 – Proseguono i controlli del territorio, ancora più serrati in vista delle prossime festività, da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari. E, infatti, ieri sera l’ultimo arresto.

Questa volta a finire in manette è stato un noto pluripregiudicato, sottoposto a regime di sorveglianza speciale ad Alghero, dove i militari della Compagnia notavano, in una zona in penombra, due soggetti con fare sospetto.

I finanzieri, riconoscendo da subito l’arrestato per i suoi trascorsi, si sono nascosti per seguirne i movimenti e dopo poco tempo, hanno notato uno scambio fra i due e quindi hanno deciso d’intervenire.

Nel frattempo il pregiudicato, notata la pattuglia del Corpo, è fuggito precipitosamente liberandosi al contempo di diversi involucri. Subito è scattato l’inseguimento a piedi ma il fuggiasco ha fatto perdere le proprie tracce. A questo punto è intervenuta una seconda pattuglia del Reparto che assieme a colleghi lo hanno rintracciato, fermato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

Il secondo soggetto invece è stato subito accompagnato presso il locale pronto soccorso in quanto aveva ingerito, alla vista degli uomini della Gdf, l’involucro di eroina appena acquistato.

Grazie all’intervento dell’unità cinofila “Denvy” si è poi riusciti a recuperare tutti gli involucri gettati dal sorvegliato speciale, pari a 15 dosi contenenti dell’eroina. Quindi si è proceduto all’arresto del giovane con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed in seguito, in tarda mattinata, l’Autorità Giudiziaria di Sassari lo ha sottoposto alla direttissima.