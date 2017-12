Personale della Polizia ferroviaria di Cagliari incontra alunni scuole elementari Satta di via Crispi

Cagliari, 15 Dic 2017 – Mercoledì e giovedì scorsi gli alunni delle scuole elementari Satta di via Crispi hanno incontrato la Polizia Ferroviaria nella stazione FS di Cagliari.

Durante gli incontri, organizzati nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Dopo Lavoro Ferroviario per far conoscere il mondo delle ferrovie ai giovani alunni, gli agenti della Polizia, appositamente formati per un approccio amichevole con le nuove generazioni, hanno illustrato ai giovanissimi il tema della sicurezza offrendo il lato umano del ruolo della Polizia. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale Train to be cool organizzati dal Polizia Ferroviaria per affrontare il tema della sicurezza esponendo la necessità di assumere comportamenti responsabili in ambito ferroviario. Il metodo utilizzato per tale obiettivo è suscitare interesse e curiosità per le questioni del rispetto delle regole comportamentali e della legalità.

La Polizia Ferroviaria si vuole proporre ai giovani in maniera da superare la naturale diffidenza verso l’uomo in divisa divenendo invece punto di riferimento a tutela della sicurezza generale e, nel settore specifico, nell’ambito ferroviario. La parola d’ordine “in mezzo alla gente” che la Polizia di Stato si è data per rappresentare e guidare il suo operato di tutti i giorni, trova nella Polizia Ferroviaria la massima espressione perché gli uomini della specialità sono sempre tra la gente, nelle stazioni e nei treni. Questa vicinanza si traduce in una attività a volte sottotraccia, fatta da tante piccole azioni, salvataggi o ausilio alle persone in difficoltà, che più di quanto appaia dalle cronache locali e nazionali, incidono concretamente nella vita dei milioni di cittadini che utilizzano il trasporto ferroviario.

Le iniziative del progetto Train to be cool sono divenute nel corso degli ultimi anni un appuntamento costante ed ogni evento mira a raggiungere un numero sempre maggiore di giovani e giovanissimi stimolando loro la riflessione sulla necessità del rispetto delle regole oltre la semplice elencazione di divieti e precetti.

Gli incontri con i giovani proseguiranno coinvolgendo le scuole. La Polizia Ferroviaria del Compartimento per la Sardegna ha in calendario altre numerose iniziative, promosse anche negli altri centri dell’Isola, con l’obiettivo di diffondere la riflessone sulla cultura della legalità. Red-com