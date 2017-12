Guide turistiche, blocco delle abilitazioni slitta al 31 gennaio 2018.

Cagliari 15 Dic 2017 – Slitta al 31 gennaio 2018 il blocco delle nuove abilitazioni per la professione di guida turistica in Sardegna.

La decisione è stata assunta dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale al termine di un incontro con le associazioni di categoria “Amici di Sardegna”, “Eidesia”, e “I Love Sardegna”. Per assicurare la proroga sarà presentato un emendamento alla Manovra Finanziaria attualmente all’esame dell’Aula.

Le abilitazioni erano state bloccate lo scorso 28 novembre con l’approvazione dell’assestamento di bilancio, all’interno del quale era stata inserita una norma che, in attesa della definizione di una legge nazionale, ha congelato le disposizioni della legge regionale n.20 del 2006 (”Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi”). L’intervento si era reso necessario per porre un limite all’accesso alla professione. Contrariamente a quanto accade nel resto d’Italia, in Sardegna per diventare guida turistica è infatti previsto un esame di abilitazione per i soli diplomati. Per chi è in possesso di una laurea basta invece un tirocinio di 3 mesi e la partecipazione a 10 visite guidate.

Con la decisione odierna si conferma la volontà del legislatore di bloccare le abilitazioni in attesa dell’approvazione della legge nazionale sulle Guide turistiche già licenziata dalla Conferenza delle Regioni. Il blocco avrà però effetti dal 31 gennaio per consentire a chi ha già terminato i corsi di ottenere il patentino. Red-com