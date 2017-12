Giovane pluripregiudicato di Cagliari arrestato dagli agenti delle Volanti di Cagliari per furto con destrezza.

Cagliari, 15 Dic 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Antonio Serra, di 33 anni, pluripregiudicato per il reato di furto con destrezza.

Intorno alle ore 22.00 di ieri il Centro Operativo Telecomunicazioni ha diramato la nota di ricerca di un soggetto che, pochi istanti prima, all’incrocio tra Via Is Mirrionis e Via Trincea dei Razzi, si era avvicinato ad un’auto ferma al semaforo e, dopo aver aperto lo sportello lato passeggero, si era impossessato della borsetta, che si trovava poggiata sul sedile, per poi allontanarsi a piedi verso la Via Castagne Vizze.

La vittima ha riferito che la borsa, di colore nero, oltre ai documenti personali, conteneva un cellulare marca Huawei e 50 euro in un’unica banconota, dando anche dettagliate descrizioni somatiche e di abbigliamento del soggetto.

I poliziotti, ricevute le descrizioni, hanno raggiunto un’abitazione di Via Is Mirrionis, dove hanno rintracciato un uomo, del tutto corrispondente alle descrizioni fornite, che si trovava seduto ad un tavolo e che, alla vista degli Agenti, ha lasciato cadere un telefono cellulare nel tentativo di disfarsene. Subito recuperato, è risultato corrispondere al telefono appena rubato, già privato della scheda Sim. Quindi il giovane è stato identificato, sottoposto a controllo ed è stato trovato in possesso di una banconota da 50 euro. Nel corridoio cantine sottostante l’appartamento, i poliziotti hanno recuperato la borsetta rubata poco prima che conteneva ancora tutti i documenti della vittima.

Nel frattempo un altro equipaggio, nel corso delle ricerche ha notato nella Via Castagne Vizze angolo Via Is Mirrionis, un ciclomotore Aprilia di colore beige, in moto ma privo di chiave, appoggiato con il manubrio al muro, del tutto corrispondente al mezzo segnalato per la commissione di uno scippo avvenuto un paio d’ore prima, nel corso del quale era stata portata via una borsetta contenente denaro e un telefono cellulare, più documenti personali. La vittima, anche in questo caso, ha fornito le descrizioni del Serra.

La verifica sul ciclomotore, privo di targa, ha permesso di accertare che lo stesso era stato rubato la scorsa notte.

Quindi il pregiudicato è stato dichiarato in arresto e su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.