Due giovani di Serramanna arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Serramanna (Ca), 15 Dic 2017 – I Carabinieri della Stazione di Serramanna hanno arrestato A.G., di 20 anni, con precedenti di polizia e P. M., di 28 anni, incensurato, entrambi del posto, per detenzione ai fini di spaccio.

I due, sono stati notati dai militari del paese in giro per l’abitato di Serramanna a bordo dell’auto di uno dei due (P.M.) che in un paio di occasioni alla vista dell’auto dei militari ha cambiato bruscamente direzione. Quindi la pattuglia dell’Arma ha deciso di vederci chiaro ed hanno fermato l’autoveicolo.

In seguito, il nervosismo palesato dai due occupanti l’auto, ha convinto i carabinieri ad approfondire ulteriormente la situazione e dopo una perquisizione sono stati invenuti due barattoli contenenti oltre 100 grammi di cocaina, suddivisa in più di 200 dosi, oltre a € 350 circa ritenuti provento spaccio.

I due giovani a questo punto sono stati dichiarati in arresto e poi trattenuti in attesa della direttissima prevista per domani presso il Tribunale di Cagliari.