Assessore Spanu incontra arcivescovo di Sassari: all’orizzonte rapporti di collaborazione tra regione e diocesi

Cagliari, 15 Dic 2017 – L’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu ha incontrato oggi a Cagliari, nella sede dell’assessorato, l’arcivescovo di Sassari, monsignor Gian Franco Saba. Era presente Gianluca Palla, capo di Gabinetto dell’assessore degli Enti Locali Cristiano Erriu. Nel corso della riunione è stata delineata la concreta possibilità di avviare rapporti di collaborazione tra la Regione e la Diocesi sassarese, attraverso progetti ben definiti, nei campi della cooperazione euromediterranea e dell’accoglienza dei migranti. È stato un primo momento di dialogo e confronto in vista di un incontro in programma nel prossimo mese di gennaio a Sassari.

L’assessore Spanu ha inoltre informato monsignor Saba sugli ultimi sviluppi della vertenza dei lavoratori ex Ati Ifras, una vicenda che riguarda direttamente il territorio sassarese. Nei giorni scorsi la Giunta ha infatti dato il via libera ai progetti presentati dal comune di Sassari che prevedono l’impiego di 46 lavoratori per interventi di pubblica utilità.

