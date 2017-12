L’aeroporto di Cagliari-Elmas festeggia oggi il traguardo dei 4 milioni di passeggeri

Cagliari, 14 Dic 2017 – L’Aeroporto di Cagliari festeggia oggi il traguardo dei 4 milioni di passeggeri transitati dall’inizio dell’anno, la quota la più alta di sempre nella sua storia. A fine 2016 i viaggiatori del principale scalo aereo sardo erano stati 3.686.746; oggi, con due settimane di anticipo sulla fine dell’anno, viene raggiunto a Cagliari il record storico dei 4 milioni di viaggiatori.

Questo importante risultato viene celebrato da Sogaer con la premiazione del “Quattromilionesimo Passeggero”, il 42enne Alessandro De Nicola, oggi in viaggio verso Napoli. Il presidente della società di gestione dell’aeroporto Gabor Pinna, con Alberto Scanu, Alessio Grazietti e David Crognaletti – rispettivamente amministratore delegato, direttore generale e direttore commerciale Sogaer – hanno consegnato al sig. De Nicola un biglietto di andata e ritorno della compagnia aerea olandese KLM per due persone per New York per festeggiare la storica occasione.

I transiti dell’Aeroporto di Cagliari hanno toccato quota 4 milioni con largo anticipo rispetto a fine anno anche grazie all’ottimo risultato messo a segno dal segmento internazionale che ha registrato un +37% dall’inizio dell’anno. Oltre al fortunato sig. De Nicola e ai vertici Sogaer, la festa che oggi ha animato lo scalo cagliaritano ha visto la partecipazione attiva ed entusiasta di bimbi e ragazzi del Team Sardegna Special Olympics Italia, accompagnati e giocosamente coinvolti dai volontari dell’Associazione Culturale Codice Segreto.

Al termine dei giochi e delle attività di questa mattina, i piccoli hanno ricevuto alcuni gadget gentilmente offerti dal Cagliari Calcio come ricordo della loro giornata speciale in aeroporto. La festa è proseguita con l’estrazione di diversi biglietti aerei messi a disposizione da Volotea, Vueling e easyJet che hanno regalato voli per Lione, Barcellona e Londra. Inoltre, in collaborazione con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, sono stati offerti sia al 4 milionesimo passeggero che ad altri fortunati viaggiatori, alcuni preziosi oggetti di artigianato artistico sardo in vendita nella boutique Isola dell’Aeroporto di Cagliari. Com