Cagliari, 14 Dic 2017 – Nell’ambito delle attività tese alla verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza prodotti, i militari della Guardia di Finanza di Cagliari, in tre distinti interventi operati nei confronti di altrettanti esercizi commerciali, hanno sequestrato 24.884 giocattoli e 323.586 articoli elettrici destinati alla minuta vendita.

L’azione dei finanzieri è stata orientata ad accertare la conformità e la veridicità della prescritta marcatura “CE” e la presenza della prevista documentazione a corredo della merce (istruzioni in lingua italiana, modalità di utilizzo, avvertenze ecc.), elementi che certificano il prodotto sotto il profilo della sicurezza e della tutela del consumatore.

Nel primo intervento fatto in un “grande magazzino” ubicato nel capoluogo, lungo viale Monastir, i finanzieri hanno individuato 24.884 giocattoli e articoli per bambini, nonché 322.106 lampade a led, pronte ad essere commercializzate e tutte recanti il marchio di conformità “CE” contraffatto. Quindi gli articoli sono stati sequestrati e la responsabile dell’esercizio commerciale denunciata alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci.

Un secondo intervento, condotto dagli uomini della Gdf della tenza di Sarroch presso un negozio di Capoterra, ha portato all’individuazione ed al sequestro di 1.065 articoli privi della prevista marcatura “CE” o con una contraffatta, nonché sprovvisti della idonea documentazione (istruzioni in lingua italiana, avvertenze, ecc.): tra di essi, piccoli elettrodomestici per uso personale (asciugacapelli, rasoi elettrici), luminarie natalizie, lampadine ed accessori per telefonia ed informatica.

Infine il terzo intervento è stato fatto dai finanzieri della Tenenza di Iglesias, presso un esercizio commerciale di Sant’Antioco, dove hanno sequestrato 415 articoli (luminarie, portalampade, multi prese, microfoni, lampadine e faretti) privi della prevista marcatura “CE”.