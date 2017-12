Avviso di allerta per rischio idrogeologico dalla mezzanotte di giovedì 14

Cagliari, 14 Dic 2017 – Per le prime ore di questa notte e per tutta la giornata di venerdì 15 dicembre, fino alla mezzanotte, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico con Criticità Ordinaria (Allerta Gialla) per tutto il versante occidentale dell’Isola.

Le precipitazioni intense e i temporali colpiranno il Campidano ed hanno convinto la Protezione Civile a diramare anche un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse fino alle 21 di domani.

Condividi su...